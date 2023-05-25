Врио главы МВД Игорь Корнет перенес сложную операцию в клинике Москвы после покушения

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию на пораженных легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Покушение на Корнета произошло 15 мая в центре Луганска. В результате взрыва у него было поражено до 70% легких. Врио главы МВД ЛНР был доставлен госпиталь в поселке Коммунарка, где перенес сложнейшую операцию. Его текущее состояние не разглашается.
Ранее стало известно, что Игоря Корнета перевезли в Москву с множественными осколочными ранениями. Как сообщили врачи, жизненно важные органы не задеты, общее состояние стабильное.