Врио главы МВД Игорь Корнет перенес сложную операцию в клинике Москвы после покушения

Покушение на Корнета произошло 15 мая в центре Луганска. В результате взрыва у него было поражено до 70% легких. Врио главы МВД ЛНР был доставлен госпиталь в поселке Коммунарка, где перенес сложнейшую операцию. Его текущее состояние не разглашается.