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Врио главы МВД Игорь Корнет перенес сложную операцию в клинике Москвы после покушения

Происшествия
Врио главы МВД Игорь Корнет перенес сложную операцию в клинике Москвы после покушения

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию на пораженных легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Покушение на Корнета произошло 15 мая в центре Луганска. В результате взрыва у него было поражено до 70% легких. Врио главы МВД ЛНР был доставлен госпиталь в поселке Коммунарка, где перенес сложнейшую операцию. Его текущее состояние не разглашается.

Ранее стало известно, что Игоря Корнета перевезли в Москву с множественными осколочными ранениями. Как сообщили врачи, жизненно важные органы не задеты, общее состояние стабильное.
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