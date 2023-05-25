Аббас Джума стал новым главой Попечительского совета Медиагруппы «Патриот»

Ранее эту должность занимал Евгений Пригожин, однако, поскольку бизнесмен находится в зоне специальной военной операции вместе с бойцами ЧВК «Вагнер», выполнять свои обязанности председателя Попечительского совета в данный момент он не может. Аббас Джума отметил, что во время работы слушает и принимает во внимание идеи всех своих коллег, но и о собственных тоже не забывает.