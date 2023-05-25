Аббас Джума стал новым главой Попечительского совета Медиагруппы «Патриот»

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» глава медиахолдинга Николай Столярчук сообщил о решении Координационного совета назначить журналиста-международника ФАН Аббаса Джума новым главой Попечительского совета медиагруппы.
Ранее эту должность занимал Евгений Пригожин, однако, поскольку бизнесмен находится в зоне специальной военной операции вместе с бойцами ЧВК «Вагнер», выполнять свои обязанности председателя Попечительского совета в данный момент он не может. Аббас Джума отметил, что во время работы слушает и принимает во внимание идеи всех своих коллег, но и о собственных тоже не забывает.
«В первую очередь, я, конечно же, прислушиваюсь к своим коллегам. Они так же фонтанируют идеями, как и я, но их мысли мне показались интереснее, чем собственные. То, что предложил Константин Придыбайло, касательно безопасности журналистов и просветительской деятельности в этой профессии, действительно очень важно. Мое личное предложение — углублять работу в социальных сетях. В сегодняшнем мире — эпохе новых медиа — это особенно важно», — поделился планами новый глава Попечительского совета медиагруппы «Патриот».
Вместе с тем на конференции Николай Столярчук предложил посмертно включить в Попечительский совет трех российских журналистов: Дарью Дугину, Максима Фомина и Кирилла Романовского.
Кроме того, во время пресс-конференции были подведены итоги трехлетней работы медиахолдинга. Так, сегодня суммарная читаемость изданий медиагруппы превышает 328 миллионов просмотров в месяц, при этом количество партнеров медиагруппы превысило 380.