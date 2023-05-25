Глава СОМБ Александр Иванов поздравил жителей Черного континента с Днем Африки

«Несмотря на все достижения, борьба за независимость и автономность многих африканских стран продолжается и сейчас. Страны Африки стремятся к уважительному сотрудничеству, процветанию и развитию, которые, конечно, невозможны без устойчивого мира и безопасности во всех уголках континента».