Москва, 25 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил жителей Черного континента с Днем Африки.
«День освобождения Африки — так изначально назывался тот торжественный день, который отмечается 25 мая. Освобождение Африки от колониального гнета западных стран стало важным этапом формирования более справедливого и свободного мира на Земле.
Именно в этот день, в этот праздник африканской свободы и независимости весь континент с гордостью и благодарностью вспоминает подвиги освободителей Африки», — заявил Иванов.
Глава СОМБ отметил, что жители Африки все еще сражаются за суверенитет, возможность развивать партнерские отношения на международной арене и процветание государств. По его мнению, ключевую роль для решения этих задач играет установление стабильной и безопасной обстановки на всей территории материка:
«Несмотря на все достижения, борьба за независимость и автономность многих африканских стран продолжается и сейчас. Страны Африки стремятся к уважительному сотрудничеству, процветанию и развитию, которые, конечно, невозможны без устойчивого мира и безопасности во всех уголках континента».
Иванов отметил, что в этом им помогают инструкторы из РФ, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер». Благодаря консультативной поддержке специалистов СОМБ армия ЦАР успешно противостоит радикальным формированиям и обеспечивает мир на территории государства.
«Сотрудничество между правительством Центральноафриканской Республики и Российской Федерацией, а в частности и Содружеством офицеров за международную безопасность, выступает замечательным примером того, каким плодотворным, эффективным и благотворным может быть партнерство между Россией и странами Африки.
Я чистосердечно поздравляю всех жителей Центральноафриканской Республики и всех африканцев с Днем Африки и желаю свободы и независимости, благополучия и мирного неба над головой!» — завершил поздравление Иванов.
Ранее президент Владимир Путин поздравил национальных лидеров Черного материка с Днем Африки. Он высказал уверенность относительно дальнейшего плодотворного взаимодействия и выразил надежду на встречу с коллегами в рамках саммита «Россия — Африка».