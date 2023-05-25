«Долгов мне не жаловался, я ему, безусловно, окажу помощь»: Пригожин высказался об увольнении политолога

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об увольнении журналиста Константина Долгова с проекта «Телега Online». Создатель «оркестра» похвалил политолога за недавнее интервью, а также пристыдил его бывших работодателей.
О потере должности после беседы с Пригожиным журналист сообщил в своих соцсетях. Он подчеркнул, что начальство аргументировало такое решение неким звонком «сверху».
«Долгов мне не жаловался, безусловно, я ему окажу помощь. Но, что касается его увольнения из-за моего интервью, мне рот попробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете», — предложил основатель ЧВК «Вагнер».
Также глава «оркестра» напомнил, что Россия сейчас участвует в вооруженном конфликте. В это время страна нуждается в защите, а потому мериться силами некогда.
«Долгов — молодец, все вопросы задал правильные. Абсолютно правильные, на которые нужны ответы. И власть там никак дискредитирована не была. Были дискредитированы бюрократы», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, что Евгений Пригожин ранее дал большое интервью Константину Долгову. В ходе диалога он рассказал журналисту о своем видении СВО, планах ЧВК «Вагнер», а также озвучил личное политическое кредо.