Американист Межуев: Американские элиты пытаются создать «трампизм без Трампа»

Напомним, республиканец Рон Десантис стал губернатором Флориды в 2019-м, а в 2022-м он был триумфально переизбран с рекордным перевесом голосов. Уже тогда начались разговоры о том, что он может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз. Политические взгляды Десантиса консервативны — он занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов. Однако его электорату такая позиция весьма импонирует. Судя по соцопросам, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.