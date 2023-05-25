Американист Межуев: Американские элиты пытаются создать «трампизм без Трампа»

Накануне губернатор штата Флорида Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах-2024. Он намерен побороться за номинацию от Республиканской партии с экс-президентом Дональдом Трампом.
По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, пока Десантису не хватает драйва и харизмы, но это решаемые проблемы.
Рон Десантис объявил о своем выдвижении в соцсетях, а также в беседе с бизнесменом Илоном Маском на платформе Twitter Spaces. При этом осталось неясным, поддерживает ли сам Маск кандидатуру Десантиса, предоставив губернатору Флориды свою платформу. По мнению аналитиков, выдвижение Десантиса совпало по времени с началом сбора средств на его избирательную кампанию. А также положило конец долгим пересудам о том, захочет ли он выставить свою кандидатуру на президентские выборы-2024.
Ожидается, что Десантис будет позиционировать себя как успешный консервативный политик с хорошим послужным списком, но без скандальности, присущей его конкуренту Трампу. Интересно, что ранее Десантис опережал по соцопросам Трампа, и даже считался более перспективным соперником для действующего президента-демократа Джо Байдена. Но в последние недели его популярность среди республиканцев заметно просела, и он начал значительно отставать от Трампа — по некоторым соцопросам, чуть ли не на 30%.
Политолог-американист Борис Межуев рассказал ФАН, на что рассчитывает избирательный штаб Десантиса в будущей борьбе с Трампом за номинацию от Республиканской партии.
«Избирательный штаб Десантиса может выбирать сразу из нескольких стратегий. Первая и самая главная — явные попытки американского истеблишмента снять Трампа с выборов президента. Суды и прокуроры в США постоянно ищут поводы для того, чтобы «пришить» Трампу все новые уголовные дела, что, впрочем, пока абсолютно никак не влияет на рейтинг экс-президента, скорее наоборот. Тем не менее эта активность силовиков создает для Трампа некое постоянное напряжение — он постоянно находится в ожидании, что ему предъявят очередное обвинение», — указал Межуев.
Второй момент состоит в том, что американский политический истеблишмент, включая трендовые СМИ, в последнее время предпринимает попытки создать «трампизм без Трампа», указал он.
«Возглавить этот тренд как раз и призван Десантис. В его арсенале, по сути, вся основная программа Трампа — борьба с нелегальной иммиграцией в Америку, с наличием в публичном поле США трансгендеров, проведение американоцентричной экономической политики и т. д. Все это вполне соответствует повестке, которую продвигает экс-президент США, — указал Межуев. — Но Десантиса пока подводит полная невнятица в сфере внешней политики. С Трампом здесь все более-менее понятно, в том числе — с его оценками украинского конфликта. А Десантис порой говорит по внешней повестке противоположные вещи, путается в понятиях, иногда забирает свои слова назад и т. д. То есть, во внешней политике он явно «плавает», и вполне возможно, что в будущем Десантиса могут попытаться использовать в качестве «Джорджа Буша-младшего номер два». То есть, приход Десантиса к власти может стать этаким «реваншем бушизма».
По мнению аналитика, в штабе Десантиса очень надеются на сплочение американских элит против Трампа.
«А также на то, что бесконечные судебные преследования к началу 2014-го могут вымотать и сломать Трампа, и тот в итоге снимет свою кандидатуру с выборов. Или на то, что в Трампе разочаруется консервативный избиратель США, — перечислил эксперт. — В целом, есть ощущение, что в кампании Десантиса нет какого-то драйва, динамики. Даже для того, чтобы «давать Трампа на минималках», губернатору Флориды требуется еще какая-то «изюминка», смелые ходы, демонстрирующие его отличия от самого Трампа. Его опыт госуправления и благовоспитанные манеры — это, конечно, хорошо, но явно недостаточно для победы на праймериз. Помимо хорошего реноме, Десантису требуется некая харизма. Но пока этого не видно».
По словам Межуева, еще одна надежда Десантиса — на то, что его избирательный штаб придумает для его образа ряд каких-то интересных «фишек», которые помогут ему отстроиться от конкурентов, а также привлечь на свою сторону не только консервативных, но и колеблющихся американских избирателей.
Напомним, республиканец Рон Десантис стал губернатором Флориды в 2019-м, а в 2022-м он был триумфально переизбран с рекордным перевесом голосов. Уже тогда начались разговоры о том, что он может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз. Политические взгляды Десантиса консервативны — он занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов. Однако его электорату такая позиция весьма импонирует. Судя по соцопросам, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.