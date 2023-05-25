Что и требовалось доказать: древние монеты Украины, которые на поверку совсем не украинские

В Сети активно шутят на эту тему: дескать, куплю монеты Украины до 1991 года. К слову, дензнаки у квазигосударственных образований на территории современной «Незалежной» появились с 1917 года и выпускались до 1920-го. Но это, как говорится, новейшая история, а ведь Украина претендует на куда большую древность.