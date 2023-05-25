Что и требовалось доказать: древние монеты Украины, которые на поверку совсем не украинские

Апологеты украинства могут часами рассказывать, какое это было древнее государство и народ. Куда древнее дремучей «Московии». Дескать, и древнерусские летописи писаны украинским языком, и первые русские князья — природные украинцы.
Оставим в стороне эти пустые домыслы, отметим лишь, что в современных украинских исторических изысканиях, даже если «научные» статьи написаны на русском (а такое случалось вплоть до относительно недавнего времени), цитаты из летописей приводятся обязательно в переводе на «мову».
Поэтому у малограмотного читателя и могло сложиться убеждение, что именно на таком языке писали древнерусские хронисты.
Но вот еще один важный исторический аспект. Известно, что одним из атрибутов государства является денежная система, чеканка собственной монеты. Это проявление государственного суверенитета — то, что зримо отделяет одно государство от другого.
В Сети активно шутят на эту тему: дескать, куплю монеты Украины до 1991 года. К слову, дензнаки у квазигосударственных образований на территории современной «Незалежной» появились с 1917 года и выпускались до 1920-го. Но это, как говорится, новейшая история, а ведь Украина претендует на куда большую древность.
В Средние века на территории будущей Украины, чьи земли входили в состав обширного Великого княжества Литовского, ходил т.н. «пражский грош».
Монета, чеканку которой начали около 1300 года в Чехии, распространилась фактически по всей Европе, став чем-то вроде предтечи евро. Обращалась примерно 15 лет и на территории Господина Великого Новгорода и Господина Пскова — средневековых русских торговых республик. Из летописей мы знаем, что в первой четверти XV столетия в Новгороде и Пскове была проведена своего рода денежная реформа и начали чеканить «национальную» монету.
«Деньга Псковская» — надпись на соответствующей денежной единице хорошо читается и нашими современниками. А вот на «пражском гроше» надписи на латыни и нет никакого «украинского языка».
Собственно, чеканка монеты в русских княжествах возобновляется после победы Дмитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле — застрельщиком выступила Москва. Вот оно возвращение суверенитета! Земли будущей Украины таковым не обладала — обращалась иноземная монета.
История получила определенное продолжение в 1686 году. После заключения «Вечного мира» с Речью Посполитой и покупки у нее Киева, в России специально для земель, вошедших в ее состав, стали чеканить монету, получившую название «севский чех» по городу Севску, где располагался монетный двор.
Дело в том, что чеканенный из высокопробного серебра «пражский грош» (его же именовали и «чешским) оказался на редкость живучим в денежном обращении и имел хождение через столетия после своего рождения в Праге.
Однако на «севском чехе» красовалось изображение двуглавого орла — правительство царевны Софьи решило выпустить такую монету для стабилизации рынка. Обращение «чехов» было прекращено при Петре I, а сами эти монеты из обихода изымались. Интересно, что выпуск таких денег осуществлялся по европейской технологии, что нашло затем применение в ходе петровской денежной реформы.
Таким образом, «севский чех» стал неким «пилотным проектом» развития денежной системы в России. Ни о какой украинской чеканке не было и речи.