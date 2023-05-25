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Московский школьник сбежал из дома после кражи кредитной карты матери и наказания ремнем

Происшествия
Московский школьник сбежал из дома после кражи кредитной карты матери и наказания ремнем

В Москве 7-летний мальчик сбежал из дома. Это произошло после того, как мать несовершеннолетнего ударила его ремнем за кражу кредитной карты.

О случившемся сообщил SHOT. По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Восточном Измайлово. Мальчик без спроса взял карточку своей мамы и купил с ее помощью свою любимую еду в магазине. После этого мать наказала ребенка ремнем.

В итоге мальчик сбежал из дома. На него обратили внимание прохожие – несовершеннолетний бродил по району бесцельно и всхлипывал. Когда с ним заговорили, он рассказал, почему оказался на улице.

Неравнодушные граждане вызвали полицию и скорую. Медики обнаружили на теле ребенка кровоподтек. На мать составили «административку» за неисполнение родительских обязанностей. С этого момента за семьей будут приглядывать органы опеки.

Позже мать ребенка заявила, что сын часто без спроса уходит из дома и долго гуляет. В публикации отмечается, что несовершеннолетний растет без отца. Также выяснилось, что у мальчика задержка общего развития.

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