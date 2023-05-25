Почти 40 пляжей в этом купальном сезоне откроют в Кемеровской области

Вместе с тем граждан, которые отдыхают на берегу водных объектов в местах не предназначенных для этого, а также купаются в опасных водоемах, будут просить уйти из опасной зоны. На купальный сезон 2023 года запланированы периодические патрулирования таких территорий, предупредили в обладминистрации.