Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почти 40 пляжей в этом купальном сезоне откроют в Кемеровской области

Общество
Почти 40 пляжей в этом купальном сезоне откроют в Кемеровской области

Подготовка к предстоящему купальному сезону стартовала в Кемеровской области. Особенности летнего отдыха обговорили в специальном штабе правительства Кузбасса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации регионального правительства.

Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», в новом купальном сезоне откроют 38 пляжей в 16 муниципалитетах и 47 мест отдыха у воды в 15 муниципалитетах региона.

По данным главы департамента по ЧС Кузбасса Петра Яцухно, для открытия пляжа или места отдыха у воды их собственники должны перед началом купального сезона осуществить водолазное обследование, произвести очистку и выравнивание дна акватории пляжа, а также организовать работу спасательных постов.

Вместе с тем граждан, которые отдыхают на берегу водных объектов в местах не предназначенных для этого, а также купаются в опасных водоемах, будут просить уйти из опасной зоны. На купальный сезон 2023 года запланированы периодические патрулирования таких территорий, предупредили в обладминистрации.
кузбасс купальный сезон подготовка
Военкоры ФАН