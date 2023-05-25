Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности дать отпор мятежу, который планировала поддержать Польша

Такой комментарий Лукашенко дал журналистам перед началом официальной части саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, что встреча президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министра Армении стартовала в московском Кремле. Мероприятие открылось церемонией фотографирования Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Никола Пашиняна.