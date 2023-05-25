Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности дать отпор мятежу, который планировала поддержать Польша

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны противодействовать возможному мятежу, который планировала поддержать Польша. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. <...> На самом деле мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — рассказал Лукашенко.
Такой комментарий Лукашенко дал журналистам перед началом официальной части саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, что встреча президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министра Армении стартовала в московском Кремле. Мероприятие открылось церемонией фотографирования Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Никола Пашиняна.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном сотрудничестве с другими странами в рамках ЕАЭС. По словам российского лидера, государства активно развивают партнерские отношения.