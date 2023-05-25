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Жителя Элисты задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над двумя дочками

Происшествия
Жителя Элисты задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над двумя дочками

Сестры-студентки московского вуза подвергались насилию со стороны отца с 2014 года. Девушки заявили в полицию после того, как оторвались от преследований насильника, сообщает «МК».

Две девушки из Элисты сообщили в полицию о 42-летнем отце-насильнике. Известно, что мужчина постоянно совершал развратные действия с дочерьми на протяжении девяти лет. Даже после переезда в Москву, отец продолжал преследовать сестер.

Сестры смогли рассказать о случившемся полиции только после того, как им удалось сбежать в столицу. Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело по факту изнасилования.

Ранее стало известно об изнасиловании жительницы Перми на круизном теплоходе, пишет URA.RU. Потерпевшая рассказала полиции, что подверглась насильственным действиям со стороны трех мужчин.
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