Жителя Элисты задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над двумя дочками

Сестры-студентки московского вуза подвергались насилию со стороны отца с 2014 года. Девушки заявили в полицию после того, как оторвались от преследований насильника, сообщает «МК».
Две девушки из Элисты сообщили в полицию о 42-летнем отце-насильнике. Известно, что мужчина постоянно совершал развратные действия с дочерьми на протяжении девяти лет. Даже после переезда в Москву, отец продолжал преследовать сестер.
Сестры смогли рассказать о случившемся полиции только после того, как им удалось сбежать в столицу. Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело по факту изнасилования.
Ранее стало известно об изнасиловании жительницы Перми на круизном теплоходе, пишет URA.RU. Потерпевшая рассказала полиции, что подверглась насильственным действиям со стороны трех мужчин.