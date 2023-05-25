Военная драма «Помилование» режиссера Айнура Аскарова вышла в российский кинопрокат 4 мая

Военная драма «Помилование» башкирского режиссера Айнура Аскарова вышла в российский кинопрокат 4 мая. Главные роли в фильме исполнили актеры Александр Новиков, Гела Месхи, Николай Галлямов. Впервые картину показали на 45-м ММКФ в рамках национального конкурса «Русские премьеры», информирует портал «Культуромания».
По сюжету история начинается в 1942 году. 20-летний танкист — наивный Любомир Зух, еще не нюхавший пороха, становится дезертиром поневоле. На стоянке в одном селе он влюбляется в Марию Терезу и однажды ночью убегает к ней, причем не пешком, а на танке. В условиях военного времени его поступок считается не проявлением романтических чувств, а дезертирством, за что горе-вояке грозит расстрел или штрафбат, в лучшем случае.
Как говорится, лента основана на реальных событиях — классик башкирской литературы Мустай Карим услышал ее на фронте. Однако свою повесть «Помилование» он издал только в восьмидесятых.
Причем в этой военной драме нет масштабных батальных сцен, как нет и солдатских подвигов. Проект Айнура Аскарова повествует о человеке, который попал в жуткие жернова войны и выбраться из них так и не сумел.