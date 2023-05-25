Военная драма «Помилование» режиссера Айнура Аскарова вышла в российский кинопрокат 4 мая

По сюжету история начинается в 1942 году. 20-летний танкист — наивный Любомир Зух, еще не нюхавший пороха, становится дезертиром поневоле. На стоянке в одном селе он влюбляется в Марию Терезу и однажды ночью убегает к ней, причем не пешком, а на танке. В условиях военного времени его поступок считается не проявлением романтических чувств, а дезертирством, за что горе-вояке грозит расстрел или штрафбат, в лучшем случае.