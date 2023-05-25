ФАН публикует кадры последних секунд жизни парапланеристов, разбившихся в Гатчинском районе

Параплан с двумя пассажирами потерпел крушение в Гатчинском районе Ленобласти. Кадры падения парашютистов публикует ФАН.
На кадрах можно заметить, как параплан в цветах российского триколора совершает резкий переворот в воздухе при заходе на посадку. Потеряв управление, летательное средство падает на землю под Гатчиной.
Напомним, инцидент произошел во вторник, 23 мая. Оба парашютиста погибли при падении. Северо-Западная транспортная прокуратура прибыла на место крушения, чтобы установить обстоятельства произошедшего.