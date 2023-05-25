Шведская музыкальная группа ABBA не согласилась выступить на Евровидении в честь 50-летия своего триумфа

Шведский квартет ABBA отказался выступать на Евровидении в 2024 году в честь 50-летнего юбилея своей победы в конкурсе. Соответствующей информацией поделилось издание The Guardian.
Об этом стало известно 25 мая, в четверг. О нежелании выходить на сцену сообщил один из участников группы Бенни Андерссон. Если хотя бы один из членов квартета не изъявляет желания выступать, значит, ABBA не будет этого делать, подчеркнул музыкант.
«Я не хочу. < ...> Если кто-то из нас говорит "нет" — это значит нет», — резюмировал Андерссон.
Напомним, музыкальная группа принимала участие в конкурсе «Евровидение» в 1974 году. Шведский квартет исполнил композицию Waterloo.