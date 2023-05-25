Шведская музыкальная группа ABBA не согласилась выступить на Евровидении в честь 50-летия своего триумфа

Об этом стало известно 25 мая, в четверг. О нежелании выходить на сцену сообщил один из участников группы Бенни Андерссон. Если хотя бы один из членов квартета не изъявляет желания выступать, значит, ABBA не будет этого делать, подчеркнул музыкант.