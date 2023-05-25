Поэт Михаил Мамаев не поддерживает связь с певицей Кристиной Орбакайте после съемок фильма «Гардемарины. 1787»

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым поэт рассказал об отношениях со звездой. Он признался, что в последний раз виделся с коллегой во время создания кинокартины «Гардемарины. 1787. Мир» в 2021 году. По его словам, они «хорошо общались, вспоминали юность». Актер отметил, что это была последняя их встреча. Сейчас Мамаев не знает, какую позицию занимает российская певица.