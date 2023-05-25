Поэт Михаил Мамаев не поддерживает связь с певицей Кристиной Орбакайте после съемок фильма «Гардемарины. 1787»

Певица Кристина Орбакайте вместе с актером Михаилом Мамаевым принимала участие в съемках исторической саги режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины». После выхода фильма зрители предположили, что партнеров по съемочной площадке связывает любовный роман.
В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым поэт рассказал об отношениях со звездой. Он признался, что в последний раз виделся с коллегой во время создания кинокартины «Гардемарины. 1787. Мир» в 2021 году. По его словам, они «хорошо общались, вспоминали юность». Актер отметил, что это была последняя их встреча. Сейчас Мамаев не знает, какую позицию занимает российская певица.
Известно, что Орбакайте в настоящий момент проживает в США и редко приезжает в Россию. Следует отметить, что ранее ассоциация патриотических сил Юга РФ обратилась в следственный комитет с просьбой проверить исполнительницу и ее сына Никиту Преснякова на факт финансирования ВСУ.