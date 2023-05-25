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Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы» по иску Минюста

Общество
Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы» по иску Минюста

На заседании Верховного суда Российской Федерации ликвидировали «Партию народной свободы». Соответствующий иск Министерства юстиции России был удовлетворен.

В ведомстве указывали, что, согласно российскому законодательству, у партии должны быть отделения в более 50% регионах страны. Однако у политического объединения лишь 40. Иск Минюст о его ликвидации удовлетворили, передает ТАСС.

Ранее суд в Санкт-Петербурге ликвидировал фонд «Сфера» (признан иноагентом на территории России). Обращение направило ГУ министерства юстиции по Северной столице.
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