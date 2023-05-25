Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы» по иску Минюста

На заседании Верховного суда Российской Федерации ликвидировали «Партию народной свободы». Соответствующий иск Министерства юстиции России был удовлетворен.
В ведомстве указывали, что, согласно российскому законодательству, у партии должны быть отделения в более 50% регионах страны. Однако у политического объединения лишь 40. Иск Минюст о его ликвидации удовлетворили, передает ТАСС.
Ранее суд в Санкт-Петербурге ликвидировал фонд «Сфера» (признан иноагентом на территории России). Обращение направило ГУ министерства юстиции по Северной столице.