Украина может устроить провокацию, подорвав хранилище отработавшего ядерного топлива в Харькове, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Такое развитие событий не исключил источник ТАСС.
По его словам, ущерб в этом случае будет нанесен не только востоку Украины. Если киевский режим действительно пойдет на подобные действия, распространение опасных для жизни веществ коснется России, Белоруссии и ЕС, уточнил собеседник журналистов.
Ранее издание The Daily Telegraph сообщало, чем опасно для Киева нападение украинских диверсантов на российские территории. Если причастность Украины будет доказана, эти действия будут расценены, как нападение на суверенитет РФ и могут привести к эскалации конфликта путем использования Москвой тактического ядерного оружия, убеждены журналисты.