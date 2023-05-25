Более 2,5 млн рублей похитила пассажирка из камеры хранения ж/д вокзала Владивостока

Транспортные полицейские задержали жительницу Подмосковья. Даму подозревают в похищении из ячейки камеры хранения железнодорожного вокзала Владивостока больше 2,5 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
По данным полиции, двое мужчин оставили свои вещи и денежные средства в ячейке камеры хранения, пишет ИА PrimaMedia. После повторного ее открытия они не продлили аренду ячейки, поскольку не знали, что срок аренды тогда заканчивается досрочно. Пассажиры просто закрыли ячейку со всем содержимым, и вышли на улицу.
Жительница Московской области тоже хотела спрятать вещи в камеру хранения, и случайно ей открылась ячейка с чужим имуществом. Увидев это, дама, взяла деньги и поспешила уйти. Теперь фигурантке уголовного дела предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ. Злоумышленницу заключили под стражу. Ей грозит 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.