Более 2,5 млн рублей похитила пассажирка из камеры хранения ж/д вокзала Владивостока

По данным полиции, двое мужчин оставили свои вещи и денежные средства в ячейке камеры хранения, пишет ИА PrimaMedia. После повторного ее открытия они не продлили аренду ячейки, поскольку не знали, что срок аренды тогда заканчивается досрочно. Пассажиры просто закрыли ячейку со всем содержимым, и вышли на улицу.