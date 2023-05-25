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Пленный боевик «Азова» надругался над убитой жительницей Мариуполя рядом с трупами ее родственников

Происшествия
Пленный боевик «Азова» надругался над убитой жительницей Мариуполя рядом с трупами ее родственников

Пленный боевик «Азова»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) признался в том, как в марте 2022 года вместе с сослуживцами расстрелял семью в Мариуполе. А после этого другой азовец, снайпер, надругался над убитой женщиной.

Согласно рассказу пленного, более года назад в Мариуполе он и его однополчане заметили автомобиль с надписью «Дети». Пятеро азовцев доложили командиру об увиденном, а после соответствующего приказа открыли огонь по машине. Затем они вытащили трупы и отнесли их в ближайший дом.

Там снайпер, по словам пленника, «изъявил желание изнасиловать мертвую женщину». Четверо представителей нацбата просили не делать этого, но он не слушал их и попросил «заняться своими делами».

В итоге азовцы✱ ушли на позиции, оставив мужчину одного. Снайпер изнасиловал труп, который лежал в одной комнате с телами других расстрелянных.

Боевику было около 25 лет. Он родился в Киевской области, служил около трех лет, а квартиру снимал в Мариуполе.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор двум боевикам «Азова». Они получили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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