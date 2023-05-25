Пленный боевик «Азова» надругался над убитой жительницей Мариуполя рядом с трупами ее родственников

Согласно рассказу пленного, более года назад в Мариуполе он и его однополчане заметили автомобиль с надписью «Дети». Пятеро азовцев доложили командиру об увиденном, а после соответствующего приказа открыли огонь по машине. Затем они вытащили трупы и отнесли их в ближайший дом.