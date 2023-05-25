Свыше 80% опрошенных россиян не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели

Согласно опросу, сторонников введения шестидневной рабочей недели больше всего среди представителей старшего поколения, противников — среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет. При этом в бизнес-сообществе тоже нет единого мнения относительно инициативы. Только 3% предпринимателей высказались за, при этом почти каждая третья компания (31%) поддержали идею введения четырехдневки.