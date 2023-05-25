Свыше 80% опрошенных россиян не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели

Рекрутинговый портал Superjob узнал у своих пользователей о том, как они относятся к идее ввести шестидневную рабочую неделю. По данным ресурса, подавляющее большинство опрошенных (82%) не поддержало инициативу Ассоциации предпринимателей.
Положительно к добавлению еще одного рабочего дня отнеслись 8% респондентов. Они отметили в комментариях, что нужно «помочь стране преодолеть возникшие трудности». Те, кто высказался отрицательно по поводу предлагаемой идеи, в качестве основного аргумента использовали несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда.
Согласно опросу, сторонников введения шестидневной рабочей недели больше всего среди представителей старшего поколения, противников — среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет. При этом в бизнес-сообществе тоже нет единого мнения относительно инициативы. Только 3% предпринимателей высказались за, при этом почти каждая третья компания (31%) поддержали идею введения четырехдневки.
Ранее эксперт Наталья Сычева перечислила негативные последствия введения шестидневной рабочей недели. По словам специалиста, это может пагубно отразиться на финансовой составляющей предприятий и организаций, а также приведет к сокращению количества рабочих часов в день.