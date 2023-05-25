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Труп 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди нашли на газоне в Петербурге

Происшествия
Труп 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди нашли на газоне в Петербурге

Жителя Петербурга нашли на газоне с ножевыми ранениями груди в Невском районе города. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГУ днем 24 мая. Женщина сообщила, что на газоне у дома 9 по проспекту Солидарности лежит мужчина. Прибывший на место наряд установил, что прохожей был обнаружен труп Дмитрия М. 1983 года рождения. На теле убитого были обнаружены ножевые ранения.

С места преступления были изъяты предполагаемое орудие убийства, следы рук и обуви, а также рюкзак и одежда с бурыми пятнами. Через несколько часов по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 37-летний Алексей К. По предварительной информации, у них возник конфликт с погибшим, в результате которого он ударил Дмитрия М. ножом и скрылся с места пришествия.

Подозреваемого доставили в отделение полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее жительница Москвы в состоянии алкогольного опьянения зарезала своего сожителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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