Труп 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди нашли на газоне в Петербурге

С места преступления были изъяты предполагаемое орудие убийства, следы рук и обуви, а также рюкзак и одежда с бурыми пятнами. Через несколько часов по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 37-летний Алексей К. По предварительной информации, у них возник конфликт с погибшим, в результате которого он ударил Дмитрия М. ножом и скрылся с места пришествия.