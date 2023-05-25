Пентагон не смог отчитаться о судьбе сотен тысяч деталей для самолетов F-35

По итогам проверки представители Счетной палаты сообщили, что союзники США, которые закупили самолеты, также заказывают у американских производителей необходимые детали для их технического обслуживания. Запчасти хранятся на более чем 50 складах, включая военные и гражданские объекты, расположенные по всему миру, что создает трудности при их перемещении и учете.