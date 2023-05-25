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Пентагон не смог отчитаться о судьбе сотен тысяч деталей для самолетов F-35

Весь мир
Пентагон не смог отчитаться о судьбе сотен тысяч деталей для самолетов F-35

Вашингтон, 25 мая. Пентагон не смог отчитаться о наличии сотен тысяч запасных частей для самолетов F-35. Об этом со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве США сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно журналистам, в ходе проведенной Счетной палатой Соединенных Штатов ревизии сотрудникам не удалось установить местонахождение огромного количества запасных частей для новейших истребителей F-35 на сотни миллионов долларов.

По итогам проверки представители Счетной палаты сообщили, что союзники США, которые закупили самолеты, также заказывают у американских производителей необходимые детали для их технического обслуживания. Запчасти хранятся на более чем 50 складах, включая военные и гражданские объекты, расположенные по всему миру, что создает трудности при их перемещении и учете.

«В результате такого отсутствия подотчетности общая стоимость и количество запасных частей в настоящее время неизвестны», — указывают в ведомстве.
Пентагон не смог отчитаться о судьбе сотен тысяч деталей для самолетов F-35

По словам чиновников, агентству приходится полагаться на данные производителя F-35 Lokheed Martin, однако установить фактическое наличие и количество запчастей не представляется возможным.

В Счетной палате подчеркнули, что сложности, возникшие в программе F-35, являются характерными для Пентагона. Военное ведомство США сталкивается с многолетней невозможностью пройти государственный аудит.

В то же время чиновники опасаются, что существующие проблемы могут привести к ухудшению технического обслуживания новейших истребителей и поставить под вопрос боеспособность Соединенных Штатов и их союзников.
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