Лишний стресс или шанс стать сильнее: семейный психолог Смирнова рассказала о плюсах и минусах детских лагерей

Иногда в лагерь может дать кардинальные изменения в характере и отношении к жизни, родителям, себе просто за счет того, что есть четкие правила и позитивные морально-этические установки организаторов. Смирнова рассказала, что к таким учреждениям как правило относятся туристические лагеря, военные, спортивные и клубы исторических реконструкций. В них закаляются волевые качества, ребенок проходит испытания и начинает воспринимать собственную личность уже иначе – он становится увереннее, чувствует себя сильным.