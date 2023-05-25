Лишний стресс или шанс стать сильнее: семейный психолог Смирнова рассказала о плюсах и минусах детских лагерей

В России стартует сезон школьных каникул и детского отдыха. Увидит родитель рекламу: «Отдай ребенка в лагерь!» и размечтается. Две недели, а то и целый месяц, чадо будет проводить время под присмотром специалистов, а мама с папой наконец-то целиком и полностью смогут уделить время себе.
Но тут же возникает много вопросов: а будет ли в лагере хорошо, а с какого возраста лучше отдавать, а на что обратить внимание при выборе места. О плюсах и минусах детских лагерей, а также об особенностях организации отдыха для школьников корреспонденту ФАН рассказала семейный психолог Светлана Смирнова.
По словам специалиста, для начала родители должны для себя определить, для чего они отдают ребенка в детский лагерь. От этого и будет зависеть выбор учреждения.
«Давайте поразмышляем: а зачем, кроме гарантированного отдыха родителей, мы отдаем детей в лагерь. Кто-то хочет, чтобы подросток попробовал какую-то интересную новую деятельность. Ведь иногда лагеря становятся первым местом, где происходит профориентация современных детей. Например, такие научные детские учреждения есть на Белом море. Там проводят разные биологические эксперименты, изучают растения минералы не на уроке за партой, а, любуясь настоящим северным сиянием. Есть кинолагеря, где можно на себе попробовать разные направления этой профессиональной сферы: писать сценарии, снимать, монтировать, играть роли и прочее. Есть лагеря, где изучают программирование, дизайн, авиамоделирование, иностранные языки, танцы, музыку и так далее», — перечислила она.
Иногда в лагерь может дать кардинальные изменения в характере и отношении к жизни, родителям, себе просто за счет того, что есть четкие правила и позитивные морально-этические установки организаторов. Смирнова рассказала, что к таким учреждениям как правило относятся туристические лагеря, военные, спортивные и клубы исторических реконструкций. В них закаляются волевые качества, ребенок проходит испытания и начинает воспринимать собственную личность уже иначе – он становится увереннее, чувствует себя сильным.
Помимо прочего любой вышеперечисленный тип детского учреждения дает ребенку возможность развить навыки общения и завести новых друзей, подчеркнула психолог.
«Иногда у подростка так и не получается обрести друзей в классе. А мероприятия в лагере создают такие ситуации, где ребенок раскрывается иначе и начинает общаться. Иногда, это летнее знакомство перерастает в дружбу и на время учебного года. А когда есть друг, радости в жизни намного больше», — резюмировала она.
При этом психолог предупредила, что, собираясь отдать в летний лагерь, надо учитывать и возможные минусы. Во-первых — это лагеря, где нет особой программы или интересных мероприятий: в таких заведениях подростку будет просто-напросто скучно. Во-вторых, детям интровертного склада: замкнутым, устающим от общения, стремящимся больше быть дома, — нахождение в лагере дается очень тяжело.
«С одной стороны, замкнутым детям полезно пребывание среди ровесников для дальнейшей социализации, но они будут от этого не в восторге, могут даже испытывать небольшой стресс — предупредила специалист. — Такого ребенка лучше отправлять в лагерь в первый раз с другом или подругой. Тогда адаптация может пройти легче. И еще, для таких детей может подойти формат городского лагеря. Там тоже много интересного, но ночуешь все-таки дома».
В-третьих, тема учреждения подростку может быть просто не интересна. Например, многие родители отдают детей в языковые лагеря, чтобы подтянуть знания. Но, если это решение исключительно мамы с папой, а не школьника, пребывание в подобном заведении особого результата не принесет.
По словам психолога, вдобавок ко всему надо учитывать возраст ребенка при принятии решения о таком виде отдыха.
«Иногда детей отдают в лагерь просто рано — в 6, 7, 8 лет. Если они яркие экстраверты, для которых главное в жизни общение, то и в этом возрасте лагерь зайдет. Но для большинства ребятишек обычно испытывают тоску и хотят поскорей домой. Однако, в любом случае, у ребенка остается опыт. А любой опыт помогает лучше узнать себя и становиться основой уверенности. Плюс приобретаются навыки, помогающие в дальнейшей взрослой жизни», — подытожила она.
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