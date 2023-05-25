МИД России предупредил о закрытии генконсульства Швеции в Петербурге и высылке пяти дипломатов

Посол Швеции Малена Мард была вызвана в Министерство иностранных дел РФ с целью информирования об ответных мерах на высылку российских дипломатов из королевства. Об этом сообщили в ведомстве.
Работа Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге будет прекращена 1 сентября. Данная мера принята из-за конфронтационного курса шведской стороны. В ведомстве отметили, что высылка пяти сотрудников загранучреждений России из Стокгольма серьезно обострила отношения двух стран.
Также Мард проинформировали, что российская сторона объявила «нежелательными персонами» пять шведских дипломатов. Им предписали покинуть страну в те же сроки, которые отвел Стокгольм для объезда дипломатов из России.
Ранее министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем заявил о высылке пятерых российских дипломатов из-за «несовместимой с дипломатическим статусом» деятельности.