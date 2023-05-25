Представитель Кремля Песков указал на работу служб безопасности по вопросу поступающих в адрес Путина угроз

Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об усилении охраны главы государства заявил, что служба безопасности Кремля знает свою работу. Сотрудники осведомлены о том, что они делают. Заявления украинской разведки Песков назвал словами о своих «террористических устремлениях».