Представитель Кремля Песков указал на работу служб безопасности по вопросу поступающих в адрес Путина угроз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Украины об убийстве президента России Владимира Путина. Он назвал киевский режим «террористическим».
Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об усилении охраны главы государства заявил, что служба безопасности Кремля знает свою работу. Сотрудники осведомлены о том, что они делают. Заявления украинской разведки Песков назвал словами о своих «террористических устремлениях».
Ранее пресс-секретарь прокомментировал причастность киевского режима к попытке беспилотников атаковать Кремль. Он отметил, что администрации президента все равно, какое именно подразделение за этим стоит.