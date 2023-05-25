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Представитель Кремля Песков указал на работу служб безопасности по вопросу поступающих в адрес Путина угроз

Политика
Представитель Кремля Песков указал на работу служб безопасности по вопросу поступающих в адрес Путина угроз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Украины об убийстве президента России Владимира Путина. Он назвал киевский режим «террористическим».

Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об усилении охраны главы государства заявил, что служба безопасности Кремля знает свою работу. Сотрудники осведомлены о том, что они делают. Заявления украинской разведки Песков назвал словами о своих «террористических устремлениях».

Ранее пресс-секретарь прокомментировал причастность киевского режима к попытке беспилотников атаковать Кремль. Он отметил, что администрации президента все равно, какое именно подразделение за этим стоит.
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