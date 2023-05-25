Восемьдесят два года со дня рождения одного из самых неординарных русских актеров Олега Даля

Даль появился на свет в семье железнодорожного инженера и учительницы. Уже в школьные годы проявились задатки творческой личности. В те годы это была литература и живопись. Но после получения среднего образования решил поступать в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Здесь его могла постичь не удача, поскольку с детства будущий актер картавил. Кроме того, против актерской карьеры сына выступили и родители.