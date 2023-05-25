Восемьдесят два года со дня рождения одного из самых неординарных русских актеров Олега Даля

Сегодня легендарному актеру отечественного театра и кино Олегу Далю исполнилось бы 82 года. Артист родился 25 мая 1941 года в городе Люблино, ныне район Москвы.
Даль появился на свет в семье железнодорожного инженера и учительницы. Уже в школьные годы проявились задатки творческой личности. В те годы это была литература и живопись. Но после получения среднего образования решил поступать в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Здесь его могла постичь не удача, поскольку с детства будущий актер картавил. Кроме того, против актерской карьеры сына выступили и родители.
Но, несмотря на все это, сдав вступительные экзамены, Олег был зачислен на первый курс, где его руководителем стал Николай Анненков. Однокурсниками Даля были Михаил Кононов, Виталий Соломин и Виктор Павлов.
Одной из самых ярких его ролей на сцене театра стала Васька Пепел из пьесы Максима Горького «На дне». Постановщиком спектакля стала Галина Волчек. На тот момент Олег Даль уже работал в театре «Современник», куда его пригласили в 1963 году.
Однако зрителям актер все же запомнился своим появлением на экране. Дебют в кино случился в 1961 году, когда юный артист еще был студентом училища. Режиссер киноленты «Мой младший брат» предложил ему роль Алика Крамера, о чем потом однажды пожалел.
«Сегодня он репетирует роль так, завтра репетирует по-другому, находясь в том же образе, но иначе. Мне как режиссеру нужно было подстраиваться под его актерскую индивидуальность», — вспоминал потом создатель фильма.
Среди самых известных фильмов с участием Олега Даля называют «Война и Мир» Сергея Бондарчука, «Женя, Женечка и Катюша», «Король Лир», «Земля Санников», комедия «Не может быть!» и ряд других.
Многие режиссеры, работающие с Далем вспоминали о нем, как о человеке «нервном, чрезвычайно самолюбивом и ранимом». Но тем не менее считали его талантливым и сильным актером.
В 1980 году Олег Даль по приглашению Александра Алова и Владимира Наумова становится преподавателем актерского мастерства во ВГИКе. Однако его положение уже позволяло ему руководить своей собственной творческой студией, в деятельность которой никто не вмешивался и никак ее не корректировал. По воспоминаниям его современников, актер относился к своей работе с огромной ответственностью, всегда заранее готовясь к каждому занятию.
Его последней работой в кино стала картина «Незваный друг» 1981 года, в котором он сыграл вместе с Олегом Табаковым. Однако сам Даль не дожил до официального выхода фильма в прокат. Ему было всего 39 лет, когда он скончался от инфаркта миокарды, находясь в номере одной из гостиниц города Киев, куда прибыл на очередные кинопробы.
Творчеству актера посвящен ряд документальных фильмов, в частности фильм Леонида Филатова «Чтобы помнили». С ноября 2021 года на доме №6 на Смоленском бульваре в Москве расположена бронзовая мемориальная доска с изображением актера.