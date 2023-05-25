Завершилось голосование во втором туре президентских выборов для граждан Турции за рубежом

Голосование в рамках второго тура президентских выборов для граждан Турции, проживающих за границей, завершено. Об окончании процесса сообщила Высшая избирательная комиссия республики.
По информации органа, количество проголосовавших за рубежом и на пограничных таможенных постах за период с 20 по 24 мая по состоянию на 20:00 среды составило 1 856 968 человек. Таким образом, свои голоса за кандидатов в президенты во втором туре отдали на 165 тысяч человек больше, чем в первом.
Процесс голосования на участках, оборудованных на пограничных переходах, продолжается. Он завершится в 17:00 28 мая.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. Участие в нем приняли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Национального альянса» и лидер «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу, а также претендент от альянса «АТА» Синан Оган.
По итогам голосования глава республики набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу поддержали 44,88% голосовавших, Огана — 5,17%. Так как ни один из кандидатов не набрал обязательных для победы 50% голосов, был назначен второй тур выборов, в который вышли Эрдоган и Кылычдароглу. Он состоится 28 мая.
Поскольку разрыв между двумя лидирующими кандидатами оказался незначительным, интрига в преддверии второго тура выборов сохраняется. На этом фоне внимание избирателей оказалось приковано к Синану Огану — предполагалось, что отданные ему голоса в итоге могут достаться тому, кого поддержит экс-кандидат в президенты. Несколькими днями ранее политик объявил, что отдаст свое предпочтение Эрдогану. Однако Умит Оздаг — лидер «Партии победы», которая является основной движущей силой альянса «АТА» — 24 мая сообщил, что намерен поддержать кандидата от оппозиции.