Завершилось голосование во втором туре президентских выборов для граждан Турции за рубежом

По информации органа, количество проголосовавших за рубежом и на пограничных таможенных постах за период с 20 по 24 мая по состоянию на 20:00 среды составило 1 856 968 человек. Таким образом, свои голоса за кандидатов в президенты во втором туре отдали на 165 тысяч человек больше, чем в первом.