Французские ученые объяснили опасность рафинированных углеводов

Группа французских ученых опубликовала в издании Personality and Individual Differences любопытные результаты исследования.
В публикации говорится, что рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, круассанах и подобной выпечке, негативно влияют на когнитивные функции мозга человека. Одновременно они нарушают процесс синтеза инсулина и провоцируют развитие хронических заболеваний, включая неврологические, сообщает LIVE24.
По мнению ученых, опасность рафинированных углеводов для здоровья человека до сих пор игнорировалась по той причине, что они появились в меню человечества сравнительно недавно в результате расцвета индустрии быстрого питания.