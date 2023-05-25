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Французские ученые объяснили опасность рафинированных углеводов

Общество
Французские ученые объяснили опасность рафинированных углеводов

Группа французских ученых опубликовала в издании Personality and Individual Differences любопытные результаты исследования.

В публикации говорится, что рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, круассанах и подобной выпечке, негативно влияют на когнитивные функции мозга человека. Одновременно они нарушают процесс синтеза инсулина и провоцируют развитие хронических заболеваний, включая неврологические, сообщает LIVE24.

По мнению ученых, опасность рафинированных углеводов для здоровья человека до сих пор игнорировалась по той причине, что они появились в меню человечества сравнительно недавно в результате расцвета индустрии быстрого питания.
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