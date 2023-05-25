Съемки фильма «Созидатели. Юго-Восток» актера Михаила Мамаева о тружениках Донбасса подходят к завершению

Документальный проект «Созидатели. Юго-Восток», который рассказывает об историях жителей Донбасса, восстанавливающих свой край, идет к своему завершению. Об этом в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказал ведущий кинокартины военный корреспондент Михаил Мамаев.
Съемки многосерийного фильма, который состоит из 12 частей, проводятся в разных городах новых регионов РФ. В первой серии речь пойдет о крупнейшем центре культурной жизни Донбасса – о театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко.
«Можно похвастаться, что мы сейчас завершаем работу над большим проектом «Созидатели. Юго-Восток». Это цикл фильмов о людях Донбасса самых разных профессий, которые, несмотря на человеческие трагедии вокруг, продолжают жить, работать, создавать мир вокруг себя», — отметил Мамаев в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
Ранее о своих планах создать художественную работу о специальной военной операции на Украине рассказал режиссер Владимир Шевельков. По его словам, основой сюжета станет некий семейный конфликт.