Съемки фильма «Созидатели. Юго-Восток» актера Михаила Мамаева о тружениках Донбасса подходят к завершению

Документальный проект «Созидатели. Юго-Восток», который рассказывает об историях жителей Донбасса, восстанавливающих свой край, идет к своему завершению. Об этом в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказал ведущий кинокартины военный корреспондент Михаил Мамаев.