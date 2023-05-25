Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело российской теннисистки Яны Сизиковой о коррупции

Российскую спортсменку поместили под арест в начале 2021 года. Сизикова подозревалась в организованном мошенничестве и коррупции на соревнованиях «Ролан Гаррос». Спустя время россиянку отпустили из-под стражи, но прокуратура продолжала вести следствие по этому делу. Сама же она опровергала обвинения и позже подала жалобу о распространении клеветы.