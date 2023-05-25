Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело российской теннисистки Яны Сизиковой о коррупции

Теннисистку Яну Сизикову обвиняли в спортивной коррупции за действия, совершенные на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Парижская прокуратура окончательно прекратила данное дело, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Фредерик Бело.
Российскую спортсменку поместили под арест в начале 2021 года. Сизикова подозревалась в организованном мошенничестве и коррупции на соревнованиях «Ролан Гаррос». Спустя время россиянку отпустили из-под стражи, но прокуратура продолжала вести следствие по этому делу. Сама же она опровергала обвинения и позже подала жалобу о распространении клеветы.
Адвокат Сизиковой сообщил, что дело в отношении теннисистки на данный момент закрыто по решению прокурора от 11 апреля 2023 года. Правоохранители посчитали, что инцидент, вменяемый теннисистке, не может быть установлен.
Ранее трем подозреваемым в избиении баскетболиста Алексея Шведа предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Правоохранители разыскивают четвертого соучастника преступления.