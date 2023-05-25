Валюта США пробила психологический уровень в 80 рублей за доллар 25 мая

Финансисты полагали, что на этой неделе валюта Соединенных Штатов не прыгнет за 80 рублей. При этом они ссылались на факт того, что стоимость «черного золота» на фоне разговоров об американском дефолте стала расти. Тем не менее, прогнозы банковских аналитиков не оправдались — доллар только укрепляет свои позиции на рынке.