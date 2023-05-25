Валюта США пробила психологический уровень в 80 рублей за доллар 25 мая

Российские аналитики не рассчитывали, что сегодня, 25 мая, валюта США пробьет очередной психологический уровень в 80 рублей за доллар, информирует портал Тeleprogramma.pro.
Тем не менее в начале сегодняшней торговой сессии российские деньги подешевели по отношению к доллару США. Курс «американца» зафиксировался на отметке 80,21 рубля. Это выше ожиданий экспертов.
Финансисты полагали, что на этой неделе валюта Соединенных Штатов не прыгнет за 80 рублей. При этом они ссылались на факт того, что стоимость «черного золота» на фоне разговоров об американском дефолте стала расти. Тем не менее, прогнозы банковских аналитиков не оправдались — доллар только укрепляет свои позиции на рынке.