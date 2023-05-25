Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран Черного континента с Днем Африки

Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин поздравил национальных лидеров государств Черного материка с Днем Африки.
Глава РФ подчеркнул, что это событие символизирует свободу народов континента и их победу над колониализмом. Он отметил, что Организация африканского единства (ОАЕ), в дату основания которой проходят торжественные мероприятия, играла важную роль в развитии многостороннего сотрудничества.
«Сегодня ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента. Благодаря их совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции в различных форматах. Это, несомненно, способствует социально-экономическому развитию Африки, повышению ее роли в международных делах», — подчеркнул Путин.
Говоря о российско-африканских отношениях, глава РФ сделал акцент на многоаспектном партнерстве и выразил уверенность относительно дальнейшего плодотворного взаимодействия. В завершение обращения он выразил надежду на встречу в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга.
К поздравлениям Путина также присоединились послы и дипломаты РФ на Черном континенте. Они напомнили о дружественных связях между Москвой и государствами материка, которые уходят корнями в период совместной борьбы против западных метрополий.
Ранее жители стран Африки начали торжественные мероприятия по случаю 60-летия основания Организации африканского единства (ОАЕ). В столицах государств состоятся различные акции, встречи с национальными лидерами, которые расскажут о достижениях, существующих трудностях и перспективах развития.