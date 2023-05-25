Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран Черного континента с Днем Африки

Говоря о российско-африканских отношениях, глава РФ сделал акцент на многоаспектном партнерстве и выразил уверенность относительно дальнейшего плодотворного взаимодействия. В завершение обращения он выразил надежду на встречу в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга.