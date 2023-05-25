ПНЕ Ливии договорилось с США о предоставлении многократных виз для граждан двух стран

Триполи, 25 мая. МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии подтвердил заявление посольства США в республике о том, что ливийские и американские граждане могут получить многократную визу сроком на один год, сообщают арабские СМИ.
В заявлении министерства говорится, что это стало возможно благодаря сотрудничеству ПНЕ с правительством Соединенных Штатов. Визы предоставляются для деловых или туристических поездок, а также студентам обеих стран с отменой сборов.
Ранее ливийский комитет «6+6» объявил о достижении консенсуса по вопросам готовящегося общенационального плебисцита. Таким образом, одновременная организация парламентских и президентских выборов до конца 2023 года становится все более реальной.