«Боятся конфликта с Россией»: сенатор Цеков о военных учениях НАТО Air Defender 23

— Да, и вот сегодня, кроме всего прочего, там решили выяснить свои возможности с точки зрения слаживания между вооруженными силами разных стран. Если они считают, что таким образом могут воздействовать на Россию и она прекратит СВО, то они глубоко заблуждаются. Задачи спецоперации будут выполнены в любом случаен, а их действия просто приведут к тому, что Москва будет еще серьезней относиться к НАТО и готовится к ожидаемому нападению. Не только в зоне проведения СВО, но и в целом.