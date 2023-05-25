«Боятся конфликта с Россией»: сенатор Цеков о военных учениях НАТО Air Defender 23

Североатлантический альянс активно выступает против России, но это происходит пока только в информационном пространстве. Открытого конфликта они просто боятся. Об этом в большом интервью корреспонденту ФАН заявил сенатор Сергей Цеков.
Газета Bild сообщила, на фоне развивающегося конфликта на Украине, страны НАТО под эгидой Германии решили пригрозить Российской Федерации военными учениями Air Defender 23.
«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. […] Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — отметил автор публикации, комментируя заявление главы штаба ВВС Германии Инго Герхартца.
По словам журналиста, одна из основных задач маневров — демонстрация оперативной реакции военного блока на «худший сценарий».
Обсудить планы НАТО редакция Федерального агентства новостей решила с сенатором Сергеем Цековым.
— Сергей Павлович, как считаете, военные маневры западного военного блока могут угрожать России?
— Поведение Североатлантического альянса в целом несет угрозу нашей стране. Это не разовое явление, а постоянное и если бы этого не было, то Москва не занимала бы ту позицию, которую она заняла, в том числе в вопросе проведения специальной военной операции.
Мы десятилетиями обращались к ведущим странам НАТО и говорили, что не следует расширяться на Восток, не следует фактически нацеливаться на Россию, потому что она никому не угрожает в военном отношении. Но вся их деятельность нацелена против РФ. И не следует смотреть на все заявления о мирном статусе Альянса, как показывает практика, это не так и такие страны как Ирак, Сирия, Ливия, бывшая Югославия могут это подтвердить.
— Выходит, абсолютно агрессивное формирование.
— Да, и вот сегодня, кроме всего прочего, там решили выяснить свои возможности с точки зрения слаживания между вооруженными силами разных стран. Если они считают, что таким образом могут воздействовать на Россию и она прекратит СВО, то они глубоко заблуждаются. Задачи спецоперации будут выполнены в любом случаен, а их действия просто приведут к тому, что Москва будет еще серьезней относиться к НАТО и готовится к ожидаемому нападению. Не только в зоне проведения СВО, но и в целом.
— Какого результата хотят добиться в Альянсе, выступая с предупреждениями?
— Нужно понимать, они занимаются словоблудием. Но они агрессивные только на словах, они могут только накачивать оружием Украину. Однако на деле никто там не хочет прямого военного противостояния с армией России. В случае эскалации все может закончиться для них очень плохо и там это понимают.
Им сейчас нужно просто провести учения и в очередной раз выставить РФ каким-то демоном, главным злом на планете.
— Сергей Павлович, но в случае эскалации конфликта, Россия готова отразить удар?
— Конечно! Мы готовы на все случаи жизни, думаю, что в строй готовы даже встать те, кто находится в довольно приличном возрасте. А почему? Потому что их наглость достала, злость на русских у них копится веками и пока их не поставишь на место, пока они не поймут, что они уже никакие не великие страны, не великие британии, а просто британии, отношение к нам не изменится.
Напомним, в начале мая стало известно, что учения стран НАТО по поиску и слежке за подводными лодками ВМФ РФ и других стран, получившие название Dynamic Mongoose, завершились.