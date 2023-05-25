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Житель Красноярска попросил вызвать полицию после совершенного им ограбления магазина

Общество
Житель Красноярска попросил вызвать полицию после совершенного им ограбления магазина

Житель Красноярска пришел в салон сотовой связи и попросил показать телефон за 33 тысячи рублей. После чего, угрожая продавщице ножом, забрал себе гаджет и ушел, напоследок с иронией порекомендовав обратиться в полицию.

Женщина так и сделала. Полицейские прибыли на место преступления достаточно быстро и по горячим следам сумели задержать грабителя. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, сообщает сетевое издание «НИА — Красноярск».

Предыдущие судимости мужчины также были за имущественные преступления. Похищенный телефон к моменту задержания он уже успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.
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