Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2023 завершилась в московском центре «Крокус-Экспо»

Также на выставке был стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Компания уже завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК‑1600В, первые опытные образцы изделия уже собраны, и в 2024 году начнутся летные тестирования на вертолетах Ка-62. Указанные двигатели обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла, при этом создателям аппаратов удалось снизить их поставочную массу на 10%, рассказал присутствовавший на экспозиции главный конструктор ВК-1600 АО «ОДК-Климов» Антон Колосов.