Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2023 завершилась в московском центре «Крокус-Экспо»

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2023 завершилась в Москве. Площадкой проведения стал столичный выставочный центр «Крокус-Экспо» в районе станции метро «Мякинино», сообщает портал «Аргументы недели».
Посетителям павильона представили несколько популярных марок вертолетов — Airbus H125, Robinson R44, два Robinson R66, а также Konner K2 с российской регистрацией. Хорошо известные летательные аппараты прославленных конструкторских бюро «Камов» и «Миль» были представлены на HeliRussia 2023 в виде моделей.
Также на выставке был стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Компания уже завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК‑1600В, первые опытные образцы изделия уже собраны, и в 2024 году начнутся летные тестирования на вертолетах Ка-62. Указанные двигатели обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла, при этом создателям аппаратов удалось снизить их поставочную массу на 10%, рассказал присутствовавший на экспозиции главный конструктор ВК-1600 АО «ОДК-Климов» Антон Колосов.