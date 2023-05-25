«Надо снова влюбить в себя людей»: экс-сенатор Кальканьо рассказал о политической ситуации в Аргентине

— Аргентина — страна иммигрантов, а когда речь идет о релокациях, это всегда вопрос выживания. За выживание отвечали женщины, хранительницы очага. Мужчина — разведчик, освоитель и добытчик, а женщина — та, кто поддерживает в его отсутствие огонь и в то же время всегда готова выйти на защиту своего жилища. Это в одинаковой степени и индейская женщина, и жена европейского иммигранта. Во время Войны за Независимость против испанского владычества женщины воевали наравне с мужчинами.