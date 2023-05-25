Прокуратура просит суд признать геноцидом действия нацистов в 1941-1942 годах в Подмосковье

Прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа действий немецко-фашистскими захватчиками в период с октября 1941 года по январь 1942 года. Они были совершены на территории региона.
В пресс-службе надзорного ведомства указали, что армия нацистов хотела сделать жителей оккупированной территории своей ресурсной базой, которая обеспечила бы бойцов необходимым для продолжения боевых действий. Советский народ подвергали пыткам, убивали, обворовывали, выселяли из жилья. Также они принуждали граждан СССР к труду для возведения оборонительных рубежей.
«Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тыс. человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 трлн рублей», — уточнили в прокуратуре.
Ранее в Воронеже признали геноцидом действия нацистов в 1942-1943 годах на территории региона. Судья удовлетворил заявление прокурора региона Николая Савруна.