Прокуратура просит суд признать геноцидом действия нацистов в 1941-1942 годах в Подмосковье

В пресс-службе надзорного ведомства указали, что армия нацистов хотела сделать жителей оккупированной территории своей ресурсной базой, которая обеспечила бы бойцов необходимым для продолжения боевых действий. Советский народ подвергали пыткам, убивали, обворовывали, выселяли из жилья. Также они принуждали граждан СССР к труду для возведения оборонительных рубежей.