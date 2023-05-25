Корабль ЧФ «Иван Хурс» успешно отразил атаку украинских надводных беспилотников

Боевая мощь Вооруженных сил базируется не только на богатом арсенале средств поражения. Последний будет абсолютно бесполезен, если его не дополнить столь же богатым арсеналом средств обнаружения и целеуказания. Проще говоря, мало иметь кувалду. Надо еще знать, куда ею бить. Именно по этой причине советский военно-морской флот располагал достаточно большой группировкой кораблей-разведчиков. На регулярной основе они патрулировали в морях и океанах, а также у побережья «вероятного противника», осуществляя визуальное наблюдение, радиотехническую/телеметрическую разведку и так далее. Последующие за распадом Союза «лихие девяностые» больно ударили по этим кораблям отечественного ВМФ. Многие из них оказались списаны и утилизированы. Но начавшееся в «нулевые» возрождение флота заставило вспомнить и о разведчиках - те вновь вышли в моря и океаны.