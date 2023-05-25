Корабль ЧФ «Иван Хурс» успешно отразил атаку украинских надводных беспилотников

Самый современный разведчик Черноморского флота продолжает выполнение задач. 24 мая в Черном море атаке безэкипажных катеров ВСУ подвергся корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Информация об этом, безусловно, стала главной новостью вчерашнего дня.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило следующее:
«После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики».
Точно в «лоб»!
Фрагмент инцидента оказался зафиксирован на видео, опубликованном МО РФ. Судя по нему, российские моряки действовали расчетливо и хладнокровно. Сразу после обнаружения вражеских безэкипажных катеров, «Хурс» выполнил отворот от них. Перед украинскими операторами, дистанционно управлявшими дронами-камикадзе, вместо боковой проекции корабля протяженностью 95 метров оказалась проекция кормовая, имевшая ширину всего 16 метров. Точно «загнать» в нее безэкипажный катер было заметно труднее. Мало того, теперь катерам приходилось наш корабль догонять. Это замедляло сближение беспилотников с целью, одновременно давая дополнительное время наводчикам кормовых тумбовых пулеметных установок «Хурса» на прицеливание. И те не подкачали.
На видео была хорошо видна работа расчета кормовой 14,5-мм пулеметной установки «Жало» правого борта. Первая очередь – пристрелочная – прошла чуть выше нагонявшего «Хурса» беспилотника. Немедленно последовала новая очередь. Ее первая же бронебойно-трассирующая пуля БЗТ четко вошла в «лоб» украинского катера.
Крупнокалиберные 14,5-мм пулеметы создавались в нашей стране для борьбы с легкобронированными целями. При попадании в обшивку самолета, 14,5-мм пуля оставляет там отверстие диаметром до 400 мм. Понятно, что тонкая «дюралька» украинского безэкипажного катера 14,5-мм БЗТ остановить не могла. Бронебойно-трассирующая «кувалда», покинувшая ствол пулемета с начальной скоростью 1000 м/сек и угодившая в нос беспилотника, мгновенно вызвала детонацию боевой части дрона. Мощный взрыв 200 кг взрывчатки эффектно завершил опубликованный МО РФ видеоролик.
«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — лаконично отрапортовали в российском военном ведомстве.
«Новая заноза»
Нападение на «Хурса» явилось логичным продолжением неоднократных попыток украинской стороны использовать надводные дроны-камикадзе для действий против главной военно-морской базы ЧФ – Севастополя. То есть считать случившееся 24 мая чем-то совершенно неожиданным нельзя. В то же время в инциденте с атакой российского корабля присутствует ряд неочевидных для стороннего наблюдателя нюансов, с которыми нашим читателям наверняка будет интересно познакомиться.
Начнем с того, что «Иван Хурс» является, скажем так, непростым кораблем Черноморского флота. Очень, очень непростым! Это новейший средний разведывательный корабль проекта 18280.
Боевая мощь Вооруженных сил базируется не только на богатом арсенале средств поражения. Последний будет абсолютно бесполезен, если его не дополнить столь же богатым арсеналом средств обнаружения и целеуказания. Проще говоря, мало иметь кувалду. Надо еще знать, куда ею бить. Именно по этой причине советский военно-морской флот располагал достаточно большой группировкой кораблей-разведчиков. На регулярной основе они патрулировали в морях и океанах, а также у побережья «вероятного противника», осуществляя визуальное наблюдение, радиотехническую/телеметрическую разведку и так далее. Последующие за распадом Союза «лихие девяностые» больно ударили по этим кораблям отечественного ВМФ. Многие из них оказались списаны и утилизированы. Но начавшееся в «нулевые» возрождение флота заставило вспомнить и о разведчиках - те вновь вышли в моря и океаны.
Привыкшие после 1991 года к почти полной монополии на ведение морской разведки, страны НАТО с большим неудовольствием стали все чаще обнаруживать по соседству с собой старых знакомых, вышедших на работу уже под Андреевским флагом.
Первоначально над ними в западной прессе потешались. На фоне армад натовских кораблей, одинокие российские разведчики смотрелись не то, чтоб внушительно. Но последние курсировали не только по Балтике, Черному морю и Атлантике. С течением времени они стали подбираться и к Гавайям. По мере увеличения числа рейсов российских разведчиков, оценка их деятельности стала меняться. Когда в декабре 2004 года на судостроительном заводе «Северная верфь» под скромным названием «судно связи» был заложен головной средний разведывательный корабль проекта 18280, один из американских военно-морских офицеров прокомментировал данное событие предельно кратко, но очень емко: «Новая заноза!»
Мал, да удал
О том, какое большое значение в нашей стране придавалось созданию 18280-х, косвенно свидетельствует тот факт, что за разработку проекта новейшего разведчика ВМФ России отвечала очень солидная «контора» - ПАО ЦКБ «Айсберг», чьи специалисты в свое время сконструировали атомные ледоколы проекта 10520, большие разведывательные корабли проекта 1826, большой атомный разведывательный корабль проекта 1941, атомные ледоколы проекта 22220 и плавучую атомную теплоэлектростанцию проекта 20870.
«Айсберг» не подвел. В относительно небольшой корпус 18280-го удалось втиснуть оборудование, позволявшее разведчику с полным водоизмещением всего 4000 тонн решать широчайший спектр задач. По открытым данным, к таковым задачам относятся:
- радиоперехват эфирных радиосообщений на всех частотах;
- радиотехническая разведка, позволяющая определять тип, принадлежность и характеристики источников радиоизлучения;
- идентификация и систематизация источников электромагнитного излучения;
- составление акустических и электромагнитных профилей различных кораблей и подводных лодок;
- наблюдение за действиями вероятного противника во время военно-морских учений и маневров;
- контроль морских коммуникаций;
- слежение за компонентами системы ПРО морского и наземного базирования.
Прав был американский офицер – средний разведывательный корабль проекта 18280 являлся для военных стран НАТО настоящей «занозой»!..
Но не вышло...
К началу СВО российский ОПК успел сдать нашим морякам два новейших разведчика. Оба эти «судна связи» получили названия в честь начальников Разведывательного Управления Главного штаба ВМФ СССР – «Юрий Иванов» и «Иван Хурс». Первый достался Северному флоту, второй – Черноморскому.
Из процитированной в начале этого текста сводки министерства обороны РФ можно сделать вывод о том, что «Хурс» был направлен в исключительную экономическую зону Турции, чтобы «присматривать» за подводными газовыми трубопроводами. Однако вряд ли задачи, поставленные командованием перед нашим разведчиком, ограничивались только этим. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что 18280-й попутно, как минимум, контролировал морской коридор «зерновой сделки», вел визуальную и радиоразведку, фиксировал данные об активности над черноморской акваторией западных разведывательных самолетов и БПЛА, а также собирал информацию о деятельности развернутых на румынской территории объектов ПРО Aegis Ashore.
Мешала ли наша «заноза» Киеву и его западным «союзникам»? Очень! Поэтому они попытались ее устранить. Но не вышло. Самый современный разведывательный корабль Черноморского флота продолжает выполнение поставленных ему задач.