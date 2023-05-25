«Людям на той стороне не важен человек»: военкор Михаил Мамаев рассказал о лжи западных СМИ

По словам актера, в настоящий момент происходит противостояние двух систем: «Западу, чтобы выжить, нужно сделать из России колонию. РФ, чтобы остаться тем, чем является, нужно им противостоять». Мамаев подчеркнул, что для достижения это цели зарубежные СМИ готовы использовать любые методы, в том числе и распространение фейковых новостей.