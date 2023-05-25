«Людям на той стороне не важен человек»: военкор Михаил Мамаев рассказал о лжи западных СМИ

Информационный фронт Запада для того, чтобы сделать из России «колонию», готов «лгать» о происходящих событиях на Донбассе. Таким мнением поделился военный корреспондент, поэт Михаил Мамаев в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
По словам актера, в настоящий момент происходит противостояние двух систем: «Западу, чтобы выжить, нужно сделать из России колонию. РФ, чтобы остаться тем, чем является, нужно им противостоять». Мамаев подчеркнул, что для достижения это цели зарубежные СМИ готовы использовать любые методы, в том числе и распространение фейковых новостей.
«То, что вызывало у меня горькую улыбку, это насколько людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать. Им любые средства хороши, в том числе и любая ложь», — добавил поэт.
Ранее на встрече КИБЕР ФРОНТА Z в Санкт-Петербурге француз Людовик Пакен рассказал, каким образом на европейском телевидении и в прессе пытаются дискредитировать Россию, а также об отношении к этому обычных граждан Европы.