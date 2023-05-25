Житель Сургута зарезал своего тестя на глазах у прохожих и скрылся с места преступления на Mercedes

Между мужчинами были напряженные отношения. Отмечается, 59-летний Мехак В. не одобрял отношений дочери с гулящим мужем, и забрал ее жить к себе. Зять, не выдержав разлуки с любимой женщиной, подкараулил тестя у кафе на проспекте Мира и нанес ему семь ножевых ранений, посоле чего скрылся на Mercedes. Позже машину нашли сожженной.