Житель Сургута зарезал своего тестя на глазах у прохожих и скрылся с места преступления на Mercedes

Житель Сургута зарезал своего тестя на глазах прохожих на проспекте Мира. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Между мужчинами были напряженные отношения. Отмечается, 59-летний Мехак В. не одобрял отношений дочери с гулящим мужем, и забрал ее жить к себе. Зять, не выдержав разлуки с любимой женщиной, подкараулил тестя у кафе на проспекте Мира и нанес ему семь ножевых ранений, посоле чего скрылся на Mercedes. Позже машину нашли сожженной.
«Преступника разыскивают. Предварительно, он сбежал. В городе объявили план "Перехват"», — сообщил источник «РЕН.ТВ».
Подозреваемый в совершении преступления Овик М. 1982 года рождения был задержан 25 мая сотрудниками уголовного розыска в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее А42.RU сообщало, что в Кузбасе задержали молодого мужчину, обвиняемого в убийстве. В январе 2023 года он избил знакомого табуретом, а затем нанес несколько ударов ножом.