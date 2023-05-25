Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минпросвещения вернет серебряные медали в российские школы

Общество
Минпросвещения вернет серебряные медали в российские школы

Серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. Соответствующей информацией поделился глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Об этом он заявил 25 мая, в четверг, в ходе пресс-конференции. Напомним, серебряная медаль стоит на втором месте после золотой по степени отличия при обучении в образовательном учреждении.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — указал министр просвещения.

На федеральном уровне в стране с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако многим регионам дано право самостоятельно принимать решение касательно соответствующей инициативы.
российские школы серебряные медали Минпросвещения
Военкоры ФАН