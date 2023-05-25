Минпросвещения вернет серебряные медали в российские школы

Серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. Соответствующей информацией поделился глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
Об этом он заявил 25 мая, в четверг, в ходе пресс-конференции. Напомним, серебряная медаль стоит на втором месте после золотой по степени отличия при обучении в образовательном учреждении.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — указал министр просвещения.
На федеральном уровне в стране с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако многим регионам дано право самостоятельно принимать решение касательно соответствующей инициативы.