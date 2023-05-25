Автовыставка во Владивостоке соберет рекордное число китайских брендов

Организаторы автовыставки «AUTOСАЛОН-2023» во Владивостоке ожидают небывалое до этого количество китайских брендов. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.
Как пишет ИА PrimaMedia, пресс-конференция проводилась в стенах администрации столицы Приморья. На вопросы корреспондентов отвечали представители властей Владивостока, учредители выставки и главы дилерских центров, многие из которых уже успели переориентироваться на китайские бренды.
Посетители «AUTOСАЛОН-2023» смогут самостоятельно дать оценку моделям Exeed, Chery, Haval и прочих известных марок. По мнению участников пресс-конференции, автопрому КНР понадобиться от двух до пяти лет для того, чтобы прочно закрепиться на дальневосточном рынке.
Мероприятие обещает собрать на площади города рекордное число китайских авто – от внедорожников и кроссоверов до грузовиков. Кроме того, здесь будут представлены российские бренды, а также машины из Японии и Южной Кореи.