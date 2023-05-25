Челябинский тракторный завод в условиях СВО опередил СССР периода холодной войны по производству техники

В пресс-службе отметили, что за год численность сотрудников предприятия увеличилась на 30%. Также на заводе постепенно обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. Представители ЧТЗ отдельно отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.