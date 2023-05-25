Челябинский тракторный завод в условиях СВО опередил СССР периода холодной войны по производству техники

Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод».
По имеющимся данным, объем производства в условиях СВО за первый квартал 2023 года на 12% опередил лучшие показатели СССР периода холодной войны. Этот результат был достигнут впервые за новейшую историю ЧТЗ, отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.
В пресс-службе отметили, что за год численность сотрудников предприятия увеличилась на 30%. Также на заводе постепенно обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. Представители ЧТЗ отдельно отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall предложил увеличить производство снарядов для помощи ВСУ. Правда, он не сказал, сколько боеприпасов конкретно пойдет на нужды украинской армии.