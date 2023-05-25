Власти ЯНАО запустили паромы через Обь между Салехардом и Лабытнанги

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщил о запуске паромов через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Работа переправы стартовала 25 мая, проинформировал портал «СеверПресс».
Власти региона отметили, что вся информация о расписании движения паромов и тарифами будет указана на сайте ведомства. Кроме того, за функционированием паромного сообщения можно будет наблюдать в режиме онлайн.
Руководство ЯНАО обратилось к водителям, припарковавшим машины у переправы, освободить пространство перед запуском общественного транспорта. До этого паромы стали ходить по маршруту Приобье — Салехард — Приобье.