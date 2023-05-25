Нейробиолог Лиза Дженова посоветовала есть жирную рыбу и яичные желтки для улучшения памяти и внимания

Мнением эксперта поделился портал teleprogramma.pro. По словам Дженовой, для тренировки внимания и памяти крайне важно правильно питать мозг. Кроме рыбы и яичных желтков, нейробиолог советует и другие продукты, богатые фосфолипидами, антиоксидантами, витаминами и минералами. Также врач настаивает на употреблении орехов и ягод — в них много антиоксидантов для защиты клеток мозга от негативного воздействия свободных радикалов.