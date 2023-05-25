Нейробиолог Лиза Дженова посоветовала есть жирную рыбу и яичные желтки для улучшения памяти и внимания

Людям, которые каждый день работают с потоком информации, нуждаются в хороших памяти и внимании. Улучшить эти функции мозга можно при помощи питания — например, употребления в пищу жирной рыбы и яичных желтков, считает нейробиолог Лиза Дженова.
Мнением эксперта поделился портал teleprogramma.pro. По словам Дженовой, для тренировки внимания и памяти крайне важно правильно питать мозг. Кроме рыбы и яичных желтков, нейробиолог советует и другие продукты, богатые фосфолипидами, антиоксидантами, витаминами и минералами. Также врач настаивает на употреблении орехов и ягод — в них много антиоксидантов для защиты клеток мозга от негативного воздействия свободных радикалов.
Помимо питания, помочь мозгу можно при помощи физической активности, а также систематических тренировок памяти и внимания. При этом крайне важно снизить уровень стресса, выполняя задачи постепенно и фокусируясь на каждой по очереди, убеждена Дженова.