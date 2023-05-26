Российские волонтеры доставили медикаменты для жителей Голопристанского района

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники миссии доставили медикаменты и медоборудование в Голопристанский район региона.
По словам добровольцев, к ним в центр регулярно поступают обращения от местных жителей с просьбами помочь лекарствами и средствами реабилитации.
«На днях жители Херсонщины сообщили нам, что в селе Железный порт возникла острая нехватка жизненно важных медикаментов, а также приспособлений для оказания медпомощи в местном фельдшерско-акушерском пункте. Мы постарались максимально оперативно отреагировать на этот запрос. Тем самым, мы показали, что не сворачиваем и не снижаем темпы оказания гуманитарной помощи жителям региона», — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Необходимую помощь в населенный пункт закупил и привез предприниматель и общественный активист Евгений Кузьмин.
«Нам привезли медицинские системы, шприцы и препараты, которых нам очень не хватало. Теперь у нас будет, чем лечить наших пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а таких здесь большинство. В день в амбулаторию приходит несколько десятков человек, и всем им срочно требуется помощь», — рассказала Анжела Д., медсестра фельдшерско – акушерского пункта в селе Железный Порт.
Для 83-летнего местного жителя Анатолия Патерока участник гуманитарной миссии Евгений Кузьмин привез противовоспалительные препараты и мази, а для пожилой селянки Александры Яценко — подобрал слуховой аппарат.
«В Голопристанском районе мы передали в амбулаторию очень много лекарств. Люди не боятся нам писать о своих проблемах, и это, на наш взгляд, очень хорошо. Мы готовы помогать их решать. Я очень рад видеть эмоции тех людей, которым мы помогаем, их горящие глаза, когда они встречают нас. Видно, что люди на Хероснщине — открытые и добрые, они рады тому, что интеграционные процессы с Россией в регионе запущены, и их уже не остановить!» — отметил участник гуманитарной миссии Евгений Кузьмин.
По данным волонтеров, сейчас в работе у Гуманитарного центра — более 100 адресных заявок по региону только по вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения. Также в центре продолжается работа над составлением единой «дорожной карты» адресной помощи жителям, с указанием всех необходимых лекарственных препаратов.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.