Жители Черного континента отметили 60-ю годовщину Дня Африки

Юбилейные мероприятия пройдут на территории всех 55 стран — участниц АС под девизом «Наша Африка — наше будущее». В столицах государств состоятся различные акции, встречи с национальными лидерами, которые расскажут о достижениях, существующих трудностях и перспективах развития. Еще одна миссия праздника — познакомить молодых жителей Черного континента с основными идеалами АС, направленными на процветание и единство материка.