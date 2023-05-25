Претория, 25 мая. Страны Черного континента начали праздничные мероприятия по случаю 60-й годовщины Дня Африки.
Торжество суверенности, целостности и солидарности держав материка приурочено ко дню создания Организации африканского единства (ОАЕ) в 1963 году. После упразднения ассоциации ее правопреемником стал ныне действующий Африканский союз (АС).
Юбилейные мероприятия пройдут на территории всех 55 стран — участниц АС под девизом «Наша Африка — наше будущее». В столицах государств состоятся различные акции, встречи с национальными лидерами, которые расскажут о достижениях, существующих трудностях и перспективах развития. Еще одна миссия праздника — познакомить молодых жителей Черного континента с основными идеалами АС, направленными на процветание и единство материка.
Ранее граждане Эритреи отметили 30-летие независимости от Эфиопии. Республика боролась за свою свободу на протяжении трех десятков лет и теперь имеет хорошие перспективы для развития. Кроме того, Асмара поддерживает многоаспектное сотрудничество с Москвой.