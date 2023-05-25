Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами

Ранее стало известно о том, что в результате столкновения двух автобусов на остановке «Луговая» во Владивостоке различные повреждения получили три пассажира. Им потребовалась медицинская помощь. Инцидентом заинтересовалась городская прокуратура, сообщает ИА PrimaMedia.