Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами

В связи со столкновением двух пассажирских автобусов во Владивостоке инициирована прокурорская проверка.
Ранее стало известно о том, что в результате столкновения двух автобусов на остановке «Луговая» во Владивостоке различные повреждения получили три пассажира. Им потребовалась медицинская помощь. Инцидентом заинтересовалась городская прокуратура, сообщает ИА PrimaMedia.
Начатая прокурорская проверка покажет степень соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок, включая правила прохождения предрейсового технического осмотра автобусов и допуск водителей к рейсам. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.