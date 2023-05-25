Американская компания Guess выкупила 100% своего бизнеса в РФ у совладельца

Прежде 30% этой компании принадлежали российскому предпринимателю Вячеславу Шикулову. Соответствующая информация следует из данных реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В материале подчеркивается, что сделка должна быть одобрена правительственной комиссией в РФ, окончание которой должно состояться до конца 2024 года.