Ливийский комитет «6+6» объявил о достижении консенсуса по вопросам готовящихся общенациональных выборов

Помимо прочего, в комитете отметили, что следующий законодательный орган, то есть Национальное собрание, будет состоять из двух палат: Палаты представителей и сената. Прогресс достигнут также в определении и распределении мест в этих структурах по округам, представительстве женщин, борьбе с избирательными преступлениями, процедурах избирательных апелляций, связанных с выборами президента государства, Палаты представителей и сената. Кроме того, в обеспечении равноправного доступа всех кандидатов к государственным медиаплатформам.