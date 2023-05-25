Ливийский комитет «6+6» объявил о достижении консенсуса по вопросам готовящихся общенациональных выборов

Бузника, 25 мая. Ливийский совместный комитет «6+6», представленный членами парламента и Высшего государственного совета (ВГС), объявил о достижении полного согласия по пунктам законодательной базы избирательного процесса, связанным с выборами президента страны и членов Национального собрания. Об этом сообщил глава делегации от ВГС Омар Булифа в итоговом заявлении после заседания объединения в Марокко.
Таким образом, возможность одновременной организации парламентских и президентских выборов до конца 2023 года становится все более реальной.
«Сегодня совместный комитет "6+6" объявил, что достиг полного согласия по пунктам, связанным с выборами президента и членов Национального собрания в дополнение к тому, как привлекать политические партии к выборам в Палату представителей через партийные списки или отдельные кандидатуры, без предоставления дополнительных подробностей по согласованным пунктам», — говорится в заявлении.
Помимо прочего, в комитете отметили, что следующий законодательный орган, то есть Национальное собрание, будет состоять из двух палат: Палаты представителей и сената. Прогресс достигнут также в определении и распределении мест в этих структурах по округам, представительстве женщин, борьбе с избирательными преступлениями, процедурах избирательных апелляций, связанных с выборами президента государства, Палаты представителей и сената. Кроме того, в обеспечении равноправного доступа всех кандидатов к государственным медиаплатформам.
Совместная комиссия также подтвердила заинтересованность членов в создании согласованной и всеобъемлющей законодательной базы для выборов в стране путем постоянных консультаций с судебными и техническими органами, представленными Высшей национальной избирательной комиссией (ВИК) и Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
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